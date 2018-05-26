الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

علق الإعلامي وائل الإبراشي على إعلان وسائل إعلامية برازيلية عن قرب زواج نجم منتخب البرازيل السابق رونالدينيو من صديقتيه في نفس اليوم.

وقال الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن اللاعب سيلجأ إلى التحايل القانوني لأن القانون في البرازيل يمنع الجمع بين زوجتين؛ حيث سيتزوج بشكل غير رسمي.

وأضاف الإبراشي: "جنون وعبث وحماقة".

وتابع: "رونالدينيو كان مجنونا بالكورة وكان يمتعنا وله أهداف شهيرة ممتعة مع برشلونة والمنتخب البرازيلي وكان له نكهة خاصة، لكن للأسف الشديد بقى حلقة جديدة من جنون المشاهير".