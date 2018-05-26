تسجيل الدخول

الوطن

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

منذ 57 دقيقة
كتب: شريف سليمان
الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

رونالدينيو مع صديقتيه

علق الإعلامي وائل الإبراشي على إعلان وسائل إعلامية برازيلية عن قرب زواج نجم منتخب البرازيل السابق رونالدينيو من صديقتيه في نفس اليوم. 

وقال الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن اللاعب سيلجأ إلى التحايل القانوني لأن القانون في البرازيل يمنع الجمع بين زوجتين؛ حيث سيتزوج بشكل غير رسمي. 

وأضاف الإبراشي: "جنون وعبث وحماقة". 

وتابع: "رونالدينيو كان مجنونا بالكورة وكان يمتعنا وله أهداف شهيرة ممتعة مع برشلونة والمنتخب البرازيلي وكان له نكهة خاصة، لكن للأسف الشديد بقى حلقة جديدة من جنون المشاهير". 

أخبار متعلقة

بعد أنباء عن زواجه بامرأتين في ليلة..هل تورط رونالدينيو بـ"أكبر كذبة"؟

بعد أنباء عن زواجه بامرأتين في ليلة..هل تورط رونالدينيو بـ"أكبر كذبة"؟
بالصور| رونالدينيو يتزوج من صديقتين في ليلة واحدة

بالصور| رونالدينيو يتزوج من صديقتين في ليلة واحدة
رونالدينيو: سجّلت 23 هدفًا في مباراة واحدة عندما كنت صغيرا

رونالدينيو: سجّلت 23 هدفًا في مباراة واحدة عندما كنت صغيرا
بالفيديو| رونالدينيو ينقذ كوكب الأرض في الكارتون وألعاب الفيديو

بالفيديو| رونالدينيو ينقذ كوكب الأرض في الكارتون وألعاب الفيديو
بعد إصابة «ديمبيلي».. هل يعود «رونالدينيو» لـ«برشلونة مرة أخرى»؟

بعد إصابة «ديمبيلي».. هل يعود «رونالدينيو» لـ«برشلونة مرة أخرى»؟
بعد شائعة عودة رونالدينيو لـ«برشلونة».. هؤلاء رجعوا لأنديتهم «عواجيز»

بعد شائعة عودة رونالدينيو لـ«برشلونة».. هؤلاء رجعوا لأنديتهم «عواجيز»

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مونديال الشرق| إيران 2014.. خروج من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد

مونديال الشرق| إيران 2014.. خروج من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل