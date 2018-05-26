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الوطن

مغردون لسليم الأنصاري في كلبش 2: "حن على حنان".. وأخرى ترد: "أنا بغير"

منذ 53 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مغردون لسليم الأنصاري في كلبش 2: "حن على حنان".. وأخرى ترد: "أنا بغير"

أفيش مسلسل كلبش2

عبر مُستخدمو "تويتر" عن إعجابهم بشخصية الضابط "سليم الأنصاري"، بمسلسل "كلبش 2"، الذي يؤديه الفنان أمير كرارة.

وكتب كرارة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مستني رأيكم في حقة النهاردة"، لتنهال عليه التعليقات التي أثنت على أدائه.

وكتب محمد: "أنت عالمي".

وقالت داليا السيد: "حلقة جامدة وأحلى ما فيها ابتساماتك، والحوار بينك وبين صلاح باشا جو جامد صراحة، وأتوقع إن المأمور الخاين هيقول عليك إنك الخاين ولو عملها ليلته معانا سووده".

وكتب زيكو: "أدهم بيقف معاك، وأنت اللي مشيت الخطة بتاعة الهروب بس أنت ما شاء الله عليك الدور راكب عليك مضبوط، معلم وأستاذ".

وكتب محمود خليل: "يا أمير قول للبزاوي يسيبه من السجاير الكليوبترا دي عمتنا".

وغردت فريدة: "برفكت".

وقالت ندى السيد: "والنبي يا باشا بعيد عن أي حاجة حن شوية على ليلى دي غلبانة".

لترد عليها رحاب: "لا يا ستي ميحنش أنا بغير".

وكتب MANAA: "يعني أنت ياباشا طالع من عملية واخد فيها رصاصتين في الرئتين وماسك السيجارة تشد فيها ولا أكن حصل حاجة ينفع يعني الكلام ده خف شوية لسه 20 يوم عايزينك".

وكتبت ENOOD: "زيارة أم السجين الصعيدي اللي قتلوه ف السجن موقف حلو لسليم لتقديم العزا وكمان زيارة زوجة سليمان عيد وإعطئها فلوس مدعي إنها جمعية الشهيد مواقف إنسانية حلوة، الحوار اللي دار بين عاكف وحمزة قوي".

 

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