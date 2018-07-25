تنطلق فعاليات البطولة العربية للكبار في المصارعة الروماني والحرة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، اليوم، وتستمر حتى 26 يوليو، كما تنطلق بطولة إبراهيم مصطفى الدولية في المصارعة الروماني والمصارعة الحرة يومي 29 و30 يوليو.

ويضم منتخب المصارعة الحرة 10 لاعبين هم: جمال عبدالناصر وزن 57 كجم وياسر شحاتة وزن 61 كجم وإبراهيم عبدالحميد وزن 65 كجم وعمرو رضا وزن 70 كجم ومصطفى محمود وزن 74 كجم وأحمد عبدالباسط وزن 79 كجم وحسن محمد وزن 86 كجم وخالد مسعود وزن 92 كجم وعمرو عصام ومصطفى الدجوى وزن 97 كجم وخالد عمر وزن 125 كجم.

أما منتخب المصارعة الرومانية فيضم يوسف حربي وزن 55 كجم وهيثم فهمب وزن 60 كجم وحسن حسن وزن 63 كجم وعمرو خالد وزن 67 كجم وجمال عاشور وزن 72 كجم وأحمد إبراهيم وزن 77 كجم وأحمد حسن علي وزن 82 كجم ومصطفى علي جبر ومحمد مصطفى عبدالله وزن 87 كجم ومحمد إبراهيم عبدالحليم وزن 97 كجم وعبداللطيف منيع وزن 130 كجم.

ويشارك نفس اللاعبين في بطولة إبراهيم مصطفى وينضم إليهم ربيع طه وزن 60 كجم ويوسف محمد عبدالواحد وزن 63 كجم ومحمود خالد وأبوحليمة وزن 67 كجم ومحمد علي جبر ويوسف أحمد حمدي وزن 97 كجم ومحمد مصطفى عبدالله وزن 87 كجم.

وقال اللواء حسين رجب محمد مدير مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، في بيان، إن البطولة تنطلق مساء اليوم بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشيرا إلى الانتهاء من الاستعدادات كافة.

وأضاف أن صالة المدينة تسع ألفي متفرج وجاهزة لاستقبال 4 فرق في وقت واحد، كما يوجد مركز إعلامي ومكان للكاميرات و4 غرف لتغيير الملابس وغرف للحكام، بجانب غرف للتعليق.