ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبوسنة رئيس الهيئة وحضور أعضاء مجلس الإدارة عدد من الموضوعات المهمة ومنها القوائم المالية والحسابات الختامية المبدئية للهيئة خلال العام المالي 2017/ 2018، حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بلغت مليار و985 مليون جنيه بنسبة زيادة 67% عن المستهدف تحقيقه وبلغ صافي الربح المحقق مبلغ 210 مليون جنيه بنسبة زيادة 170% عن المستهدف تحقيقه حيث نتجت الزيادة عن عدة أسباب ومنها:

- العقود والتراخيص التي نتجت عن سياسة الهيئة في استغلال كافة الطاقات التي كانت عاطلة وخاصة بميناء سفاجا.

- القرارات التي اتخذتها الهيئة لتنمية مواردها ولتغطية الأعباء التي تتحملها في تقديم الخدمات المختلفة بموانيها في صالح الخزانة العامة للدولة.

- التراخيص التي أبرمت من الطاقات غير المستغلة من ساحات واراضي.

- زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.

- زيادة حمولات السفن المتراكية بموانئ الهيئة .

- زيادة حجم البضائع المتداولة بموانئ الهيئة.

- زيادة و تعديل مساحات الأراضي المؤجرة والمحلات والساحات الجمركية والمخازن.

- زيادة المحصل من رسوم نقل الركاب و الامتعة بمحطات الركاب بموانئ الهيئة.

- تطبيق فئات القرار رقم 800 لسنة 2016.

وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المبدئية للهيئة عن العام المالي 2015/2016 من مجلس ادارة الهيئة وإحالتها لكل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لأعمال شؤونها في هذا الشأن.

كما استعرض اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة اجراءات البدء في تنفيذ مشروع انشاء مينائي الصيد بمدينتي (شلاتين – أبورماد) تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المشروعات التنموية بالبحر الأحمر.

وشرح الإجراءات الفعلية لتأمين الموانئ والمنافذ البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار المجلس الأعلى للموانئ بقيام الإدارة العامة لأمن الموانئ بأعمال التشغيل والإصلاح لأجهزة ومعدات تأمين الموانئ (مفرقعات ـ إطفاء) بموانئ الهيئة.