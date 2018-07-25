أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراره توصيل الغاز للمنازل بقسط شهري 30 جنيها على 6 سنوات دون مقدم تعاقد، في خطوة تحدث للمرة الأولى تيسيرا على المواطنين.

وقال الملا، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، إنه تقرر تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه دون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيها على فترة 6 سنوات دون فوائد يجري تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز.

وأضاف البيان: يأتي ذلك في إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظات الصعيد، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز، ومن أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وأوضح البيان أن وزير البترول أصدر القرار خلال الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحضور رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعي والدقة في التنفيذ.

وأوضح الويزر أن تقرير متابعة البرنامج أشار إلى توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر، لأول مرة، خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى التوصيل إلى 12 مدينة في 8 محافظات وهي بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية، وبيلا وفوه بكفر الشيخ، وقوص بقنا، والواسطى ببني سويف، وبني مزار وسمالوط بالمنيا، والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية، ومشتول السوق بالشرقية والعاشر من رمضان (الإسكان الاجتماعي) بالشرقية.