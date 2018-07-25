أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، العثور على سلحفاة بحرية تزن من 50 لـ60 كجم، وتبلغ عمرها 60 عاما، مساء اليوم، بشاطئ تيوليب بمنطقة جليم.

وأرجع الفريق المشكل من خبراء في مجال إنقاذ السلاحف أن السلحفاة خرجت إلى الشاطئ لتضع بيضها، وهي من نوع السلحفاة كبيرة الرأس، وأطلقت إلى المياه، ومن المتوقع أن تخرج مرة أخرى لتضع البيض وتجهيز العش الذي ستضع البيض فيه.

وكلف سلطان، حسب بيان المحافظة، الدكتورة إيمان مخيمر مدير حديقة النزهة، بالتوجه الفورى إلى الشاطئ لمنع الاقتراب من السلحفاة وحمايتها وإطلاقها في المياه، وتشكيل فريق من الخبراء في مجال إنقاذ السلاحف البحرية لإدارة الموقف بشكل عملي يعمل على حفظ التوازن البيئي.

وشدد على جميع الجهات بالتنبيه على المسؤولين بالشاطئ بعدم التعرض للسلاحف في حالة خروجها الى الشاطئ، والحفاظ على الأعشاش لحين استكمال دورتها الطبيعية؛ حفاظا على الحياة البحرية وحفظ التوازن البيئي بالمحافظة.

على الصعيد ذاته، وجه سلطان جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية السلاحف البحرية والكائنات المهددة بالانقراض، نظرا لأهمية السلحفاة البحرية في تحقيق التوازن البيئي.

وقالت مي حمادة، رئيس فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف البحرية، إنه جرى تفقد السلحفاة بعد خروجها من الشاطئ وتبين أنها أنثى لوجرهيد خرجت لوضع البيضة، مؤكدهة إطلاق السلحفاه بعد إزالة بعض القواقع اللاصقة على الصدفة.

وأوضحت أنها من المحتمل أن تعاود الخروج مرة أخرى قريبا هي أو غيرها، حيث اتضح أن هذا المكان منطقة تعشيش، مشيرة إلى تسجيل بيانات السلحفاة وتصويرها لمعرفتها في حالة خروجها مجددًا.