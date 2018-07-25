قال محمد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان سلم 100 سائق عقود عمل لمدة عامين بالسعودية.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخولي في برنامج "صباح دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن الوزير أصر على أن يتم تحرير بوليصة تأمين على الحياة للسائقين قبل سفرهم.

وأكد أنه تم التأمين على العمال بوثائق تأمينية يتم بموجبها صرف 50 ألف لهم في حالة العجز ولأسرهم في حالة الوفاة مقابل دفع مبلغ 125 جنيه سنويًا أو يدفع 500 جنيه سنويًا مقابل مبلغ تأميني 100 ألف جنيه.