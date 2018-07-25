يفتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قسم مرور فوة الجديد، وذلك بحضور مساعد وزير الداخلية للمرور، والعميد محمد الدفراوي، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وأقيم القسم على مساحة 4300 متر مربع.

ونفذ إنشاء قسم المرور، إحدى شركات المقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، وبتمويل مشترك بين المحافظة وإدارة المرور، عقب تقدم أهالي مركز فوة قد تقدموا بطلب لإقامة وحدة المرور تيسيرا عليهم في الذهاب إلى وحدة مرور دسوق والتي تبعد مسافة 20 كيلومترا عن المدينة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، أجرى جولة تفقدية لقسم المرور، اطمئن على جاهزيته للافتتاح، واستمع لأراء المواطنين حول تقديم الخدمة لهم.