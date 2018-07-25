تساءل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن سبب صمت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعدم تحويل ملف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية للتحقيق، رغم رد الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أثبت وجود وقائع فساد.

وقال فؤاد، في بيان اليوم، إن "هشام حطب مكانه الطبيعي أمام النيابة العامة للتحقيق معه، والصمت على ذلك غير مبرر"، مطالبا وزير الرياضة بسرعة تحويلخ للنيابة العامة، مؤكدا أن "المسكوت عنه داخل اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية لن يظل كذلك أبد الدهر".

يذكر أن عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة في هذا الشأن وتمت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، 14 مايو الماضي، وعلى رأسهم سليمان وهدان ومحمد الحسيني وعمرو أبواليزيد ومحمد دسوقي ومحمد فؤاد.