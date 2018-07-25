لقي سباك مقيم بقرية "البهي" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء توصيل مكواة لحام المواسير بمنزله.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إسارة من المستشفى المركزى، بوصول "أ. ج. ح"، 21 سنة، سباك ومقيم بقرية البهي بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر صعق كهربائي.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره، عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجل عمه "م. م. ح" 40 سنة من قوة إدارة الحماية المدنية بالمديرية، قرر أنه أثناء قيامه بأعمال سباكة بمنزل "ع. ف. ال"، 23 سنة، فلاح، ومقيم بقرية السالمية بدائرة المركز، وتوصيل مكواة لحام المواسير صعقه التيار الكهربائي، وتوفي ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال مالك المنزل، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.