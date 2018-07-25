الليلة.. الكنيسة تحتفل بمئوية "مدارس الأحد" في مكتبة الإسكندرية

تنظم الكنيسة الأرثوذكسية، الليلة، احتفالية خاصة بمرور 100 سنة على تأسيس مدارس الأحد، في مكتبة الإسكندرية بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن الاحتفال الذي يشارك فيه عدد من أساقفة الكنيسة على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، عرض أوبريت عن هذه المدارس التي تأسست على يد القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس عام 1918.

ومدارس الأحد هي عبارة عن اجتماع أسبوعي، أسسها رجل علماني أنجليكاني يدعى روبرت رايكس في انجلترا، عام 1780، قبل أن ينقلها إلى مصر الأرشيدياكون رئيس الشمامسة، حبيب جرجس إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عام 1918، ويجري خلالها تعليم الأقباط الكتاب المقدس والحياة الكنسية والسلوك المسيحي وتنظيم بالرحلات الدينية والخلوات الروحية.