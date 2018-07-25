احتفالا بمرور 100 عام.. البابا تواضروس عن مدارس الأحد: تعلم حب الوطن

شارك الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، في احتفالية مئوية مدارس الأحد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، والتي تنظم بقاعة المؤتمرات الكبرى قس مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة تحتفل اليوم بمرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد وكل من شارك فيها سواء بتأسيسها أو تنميتها، مشيرًا إلى أن مدارس الأحد بدأت في الكنيسة عام 1918 وكانت بمثابة مدرسة، حيث لم تكن المدارس قد انتشرت في ذلك الوقت.

وأوضح أن تعاليم مدارس الأحد تتضمن التعاليم الدينية وتعاليم الفضائل، بالإضافة إلى تعاليم الوطنية وحب الوطن.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقي، أن مكتبة الإسكندرية تقدر الدور التعليمي الذي تجريه الكنيسة وأن العيد المئوي لمدارس الأحد ليس مناسبة قبطية بل مناسبة وطنية، فهي تعبر عن تلقين الأخلاق والقيم التي ترتقى بمصر كلها و ليس الأقباط فقط.

وأوضح الفقي أن التعليم هو وسيلة الخروج بمصر من تلك المرحلة الصعبة.

وفي كلمته؛