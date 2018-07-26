احتفلت عبير صبري بعقد قرانها على المحامي أيمن البياع.

ونشرت صبري، صورة وضع عليها خاتم ذهبي، وكُتب في إطاره عبارة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وجاء فيها: "أنتِ لي.. أنا لك"، معلقة عليها بهاشتاج تضمن الحرف الأول لاسمه واسم زوجها.

وتلقت صبري التهنئة من كل من الإعلامية بوسي شلبي والكاتبة الكويتية فجر السعيد والفنانة روجينا، عبر موقع إنستجرام.

وردت صبري، على تهنئة فجر السعيد، متحدثةً عن زوجها قائلة: "الله يخليه ويديمه فوق راسي، انزلي بالصور يا غالية".

فيما تلقت أيضًا عددًا كبيرًا من التهاني ردًا على الصورة التي نشرتها عبر انستجرام.

وقال أحمد، أحد متابعيها: "أحلى عروسة دي وللا إيه"، وعلق أحمد عبدالمحسن: "ألف ألف ألف مليون مبروك والله أنا كنت مستنيكي إن ربنا يكرمك كنت دائما متابعك وأخيرا لقيتي ابن الحلال، وربنا يسعد أيامك يا رب يتمملك على خير".

وكتب أحمد السيد: "أتمنى ليكي السعادة".