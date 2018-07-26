ظهر الإعلامي جابر القرموطي على الهواء، مرتديًا خوذة بيضاء، تعقيبًا على عمليات أعضاء منظمة "الخوذة البيضاء" السورية من جنوبي البلاد إلى الأردن عبر دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القرموطي خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "ليه بتعملوا في الأرض اللي بيستولي عليها المعارضة، ليه مش بتشتغلوا مع الجيش السوري أو فلسطين، شكرًا جزيلًا لكم بس ما وراء الخدمة عمل سياسي وحماية إسرائيلية".

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حمت أعضاء المنظمة بدعوى أنه أمر إنساني، معقبًا: "مفيش معارضة حقيقية، تستأمنها لما يتم تداول السلطة".