اليوم.. رامي صبري يحيي سابع حفلات "ليالي طابا"

يحيي النجم رامي صبري، مساء اليوم، سابع حفلات مهرجان صيف ليالي مدينة طابا، المقامة لتنشيط السياحة، بمحافظة جنوب سيناء.

ونظرًا لكثرة الوافدين للمدينة لحضور الحفل، فيتوقع أن يكون حفل اليوم هو الأقوى والأضخم ضمن حفلات المهرجان.