تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عاجل| انفجار بجوار السفارة الأمريكية بالعاصمة الصينية "بكين"
"الوزراء": انخفاض معدل الدين العام وزيادة الاستثمارات الكلية 41%
مدير الموارد المائية يرصد جمال تقطع طريق "كاترين وادي فيران"
مصطفى الفقي: عبدالناصر وصف نظامه بـ"العفن" بعد النكسة
اليوم.. رامي صبري يحيي سابع حفلات "ليالي طابا"
صدق أو لا تصدق.. تذكرته رقم 50 وعدد مقاعد الأتوبيس 49
اختيارات الوطن
«عبدالعظيم» الشاهد على حريق مول الموسكى: اتحرق 3 مرات قبل كده.. وهيتحرق تانى
تظلمات الثانوية تتحول لدعاوى قضائية.. «خليك ورا الدرجة»
البرلمان يُنهى انعقاده بـ«جلسة ساخنة» تمنح الثقة لـ«حكومة مدبولى».. ونواب: «مش على بياض.. وسنراقب»
بالفيديو| الطفلان الناجيان من "مذبحة شرمساح" بدمياط يلهوان في المستشفى
فيديو| "فيرساتشي" و"سبايكي" و"شعر ذهبي".. تقليعات عمرو دياب لا تنتهي
البرلمان يمنح الثقة للحكومة.. و«مدبولى»: تجاوزنا مرحلة المسكنات.. وننطلق لـ«التخطيط التنموى»
الأكثر قراءة
وفاة اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق
بالفيديو| الطفلان الناجيان من "مذبحة شرمساح" بدمياط يلهوان في المستشفى
عاجل| السعودية: تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر "باب المندب"
بالفيديو| محمد صلاح يحرز هدف التعادل في مرمى مانشستر سيتي
عمرو دياب يطرح "بوستر" ألبومه الجديد "كل حياتي".. وعودة حميد الشاعري
عاجل| بومبيو: أمريكا أصبحت أكثر أمانا بعد إجراءات ترامب
روجينا وبوسي شلبي تهنئان عبير صبري بزواجها من البياع
علاء مبارك ينعى اللواء أحمد رمزي
آخرها حريق اليونان.. 5 بطولات مصرية في إنقاذ الأرواح حول العالم
5 أسرار عن ألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتي"
عبير صبري بعد عقد قرانها على البياع: "الله يديمه فوق راسي"
"شعبة الدخان": طرح "توليفة سجائر" بـ15 جنيها لمحدودي الدخل
عاجل