تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان يمنح الثقة لحكومة «مدبولي»

أحدث الأخبار

نقيب صيادي السويس: موعد انطلاق موسم الصيد في سبتمبر

نقيب صيادي السويس: موعد انطلاق موسم الصيد في سبتمبر

عاجل| انفجار بجوار السفارة الأمريكية بالعاصمة الصينية "بكين"

عاجل| انفجار بجوار السفارة الأمريكية بالعاصمة الصينية "بكين"

"الوزراء": انخفاض معدل الدين العام وزيادة الاستثمارات الكلية 41%

"الوزراء": انخفاض معدل الدين العام وزيادة الاستثمارات الكلية 41%

مدير الموارد المائية يرصد جمال تقطع طريق "كاترين وادي فيران"

مدير الموارد المائية يرصد جمال تقطع طريق "كاترين وادي فيران"

مصطفى الفقي: عبدالناصر وصف نظامه بـ"العفن" بعد النكسة

مصطفى الفقي: عبدالناصر وصف نظامه بـ"العفن" بعد النكسة

اليوم.. رامي صبري يحيي سابع حفلات "ليالي طابا"

اليوم.. رامي صبري يحيي سابع حفلات "ليالي طابا"

اختيارات الوطن

«عبدالعظيم» الشاهد على حريق مول الموسكى: اتحرق 3 مرات قبل كده.. وهيتحرق تانى

«عبدالعظيم» الشاهد على حريق مول الموسكى: اتحرق 3 مرات قبل كده.. وهيتحرق تانى

تظلمات الثانوية تتحول لدعاوى قضائية.. «خليك ورا الدرجة»

تظلمات الثانوية تتحول لدعاوى قضائية.. «خليك ورا الدرجة»

البرلمان يُنهى انعقاده بـ«جلسة ساخنة» تمنح الثقة لـ«حكومة مدبولى».. ونواب: «مش على بياض.. وسنراقب»

البرلمان يُنهى انعقاده بـ«جلسة ساخنة» تمنح الثقة لـ«حكومة مدبولى».. ونواب: «مش على بياض.. وسنراقب»

بالفيديو| الطفلان الناجيان من "مذبحة شرمساح" بدمياط يلهوان في المستشفى

بالفيديو| الطفلان الناجيان من "مذبحة شرمساح" بدمياط يلهوان في المستشفى

فيديو| "فيرساتشي" و"سبايكي" و"شعر ذهبي".. تقليعات عمرو دياب لا تنتهي

فيديو| "فيرساتشي" و"سبايكي" و"شعر ذهبي".. تقليعات عمرو دياب لا تنتهي

البرلمان يمنح الثقة للحكومة.. و«مدبولى»: تجاوزنا مرحلة المسكنات.. وننطلق لـ«التخطيط التنموى»

البرلمان يمنح الثقة للحكومة.. و«مدبولى»: تجاوزنا مرحلة المسكنات.. وننطلق لـ«التخطيط التنموى»

الأكثر قراءة

عاجل