مدير الموارد المائية يرصد جمال تقطع طريق "كاترين وادي فيران"

رصد أشرف النمر مدير الموارد المائية السابق بمدينة سانت كاترين، وجود قطيع من الجمال على الطريق الرابط بين سانت كاترين ووادي فيران.

وصور "النمر" الجمال وهي تسير على الطريق في ساعة متأخرة من الليل وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إمبارح وأنا راجع من كاترين بالليل وبعد وادي فيران وقبل المفارق بـ 20 كيلو فوجئت بعدد من الإبل تقطع الطريق والحمد لله تمكن زميلي من التوقف قبلهم بمتر تقريبا وحلفلي إنه مكنش شايفهم لولا إني صرخت فيه، الحمد لله ربنا يستر، ونرجو تفعيل وضع علامات فسفورية على الإبل تجنبا للحوادث المميتة على تلك الطرق، فلقد فقدنا أعز صديق وأخ منذ أيام قليلة بسبب تلك الإبل، رحمه الله".

وناشد النمر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة سرعة تفعيل قراره الأخير بشأن وضع علامات فسفورية على الإبل وأطواق منعا لوقوع حوادث.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء شهدت حادثا مروعا مطلع الأسبوع الماضي، حيث اصطدم جمل بسياراتين ملاكي مما أسفر عن مصرع شخصين بينهم ضابط شرطة وشيخ من قبائل سيناء وأصيب آخرون.

وأصدر المحافظ قرارات عقب الحادث بشأن الجمال وتقرر عمل أطواق فسفورية تنير للسائقين، ووضع علامات إرشادية على الطرق السريعة التي يتواجد عليها جمال أو من الممكن أن تكون معبرا للجمال.