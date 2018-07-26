رحب المهندس علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، بما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، بالإفراج عن 195 مليون دولار كمساعدات عسكرية لمصر.

وأضاف قرطام، في بيان له، أن هذه الخطوة تعتبر مهمة للغاية من حيث المضمون والتوقيت على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وتابع، أن الإفراج عن تلك المعونة يشير إلى الجهد الكبير المبذول من جانب القيادة السياسية والخارجية المصرية، في تناول هذا الملف، حيث شهد تطور مهم في مجال تعزيز الملفات بين البلدين أبرزها ملف مكافحة الإرهاب.

وطالب "قرطام"، المؤسسات الأمريكية، بالوقوف بجانب مصر في حربها على الإرهاب، وأنه من المناسب أن يتم زيادة مساحة الاستماع إلى الأصوات المصرية السياسية المحايدة بغرض نقل الصورة الحقيقية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل التحديات الحالية.

وأكد، أنه لابد أن تعمل المؤسسات الأمريكية، على تقليل مساحات جلسات الاستماع للأصوات المغرضة والمعروفة بـ"أيدولوجيتها" الخبيثة والمغرضة والمسمومة، والتي هدفها نشر الشائعات والإتهامات المضللة بغير مستندات، وفي ظل حملة إعلامية شرسة ممولة من جهات خارجية لتشويه صورة مصر في الخارج.