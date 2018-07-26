قرر المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة "القناة" لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، جدولة ديون الفنادق والمنتجعات السياحية الموجودة على أرض جنوب سيناء بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات بشرط التقدم بطلبات الجدولة بداية من يوليو الجاري، كما قرر تخفيض قيمة المبالغ المستحقة كمديونيات بنسبة 15 % في حالة الدفع الفوري بشرط سداد 50 % من القيمة المستحقة.

ووعد رئيس الشركة، بعدم اتخاذ إجراءات قضائية نحو الشيكات المرتدة الواردة من المستثمرين وأعطى مهلة ثلاثة أشهر للتسوية بشأن تلك المديونيات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة "القناة"، وهشام علي رئيس جمعية المستثمرين، وعدد من مستثمري المحافظة محمد الجافي، وعماد الطرابيشي بقاعة القسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ.

استعرض الاجتماع، مشكلات المستثمرين بخصوص المديونيات الخاصة بهم لشركة الكهرباء إلى نحو مليار جنيه، وبعد عدة مناقشات ومشاورات واستعراض الرؤى ووجهات النظر، قرر رئيس الشركة الوقوف بجانب المستثمرين بما لا يضر بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها وبمبدأ الحلول الوسطي.

ومن جانبه، طالب المحافظ مالكي الفنادق والمنشآت السياحية، بضرورة الجدولة ودفع جزء من المديونيات على قدر المستطاع لسداد حق الدولة وتقليل قيمة المديونيات وعدم تراكمها عليهم.

وقدم المحافظ والمستثمرين، الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة الذي قرر حلولا لإنهاء الأزمة التي بدأت منذ سنوات.

حضر اللقاء فاطمة السباعي رئيس الشئون المالية والتجارية لقطاع سيناء، وعزت إبراهيم رئيس القطاع التجاري المركزي، على خلاف رئيس اللجنة النقابية لقطاعات سيناء والبحر الأحمر.