تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، ورش العمل المقامة للأطفال بمكتبة الإسكندرية، احتفالا بالعيد القومي الـ66 لمحافظة الإسكندرية ويأتي هذا في ضوء سلسلة من الاحتفالات والمهرجانات التي تقيمها محافظة الإسكندرية احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

وأشاد سلطان بالدور الكبير الذي تقوم به جميع الجهات بالمحافظة لإخراج عيد إسكندرية القومي بالشكل الذي يليق بمكانة وعراقة هذه المدينة التاريخية العظيمة.

واستمع الحضور إلى بانوراما تستعرض تاريخ الإسكندرية العريق وأهم المزارات السياحية التي تتميز بها المدينة، مؤكدا أن الإسكندرية كانت وستظل مدينة الجمال والثقافة والحضارة