أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع برئاسة المهندس محسن عبد الرحمن عبد الهادي، في إطار تنفيذ عدد من المشروعات تخدم المجتمع العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على تحقيق كافة مطالب الجامعة من توريدات عامة ومنها المعدات والسيارات والأجهزة العلمية والمعملية والإلكترونية والأدوات الرياضية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الاستشارات الهندسية وتنفيذ المشاريع كاملة من دراسة وإنشاء وتشطيب، علاوة على توريد وتجهيز وصيانة للمطابع وقاعات الطعام والمستشفيات والفنادق.

وتابع رئيس الجامعة أن البروتوكول يشمل توريد وتركيب كاميرات المراقبة، وتجهيز الملاعب والمسطحات الخضراء، وتصميم وإنشاء الكليات والمستشفيات وتجهيزها بالكامل، مع إمكانية إعدام المخلفات غير المطابقة للمواصفات.