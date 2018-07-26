تصل صباح السبت المقبل فرقة المسرح القومي السوداني، لتعرض أحدث عروضها "كتمت" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، لتوثيق العلاقات الثقافية بين البلدين، وتحقيق توأمة بين المسرحين الكبيرين فى البلدين.

وستقام ندوة موسعة حول المسرح السودانى بمقر المسرح القومي بالعتبة، فى الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين القادم، يحضرها الناقد والباحث الأكاديمي المتخصص الدكتور عز الدين هلالي، والفنان حاتم محمد علي مخرج العرض السوداني.

ويدير الندوة الناقد والباحث المصري الدكتور محيي عبد الهادي المتخصص في المسرح السوداني، كما تعرض الفرقة فى الثامنة من مساء نفس اليوم عرضها المتميز (كتمت)، من تأليف وتمثيل نصر الدين عبدالله بمشاركة محمد صالحين، أمنية فتحى، إبراهيم شنتو، أمل محجوب، موسيقى عاطف صالح وديكور محمد صديق ومخرج مساعد عادل فطر.

تتناول المسرحية في صياغة كوميدية قضية اصطدام الشباب بالواقع بعد تخرجهم من التعليم العالي، كما تتناول الفساد واستغلال النفوذ ومصادرة الحقوق في التعبير عن أزمة الشباب، التي تجرى بمحاصرتهم ومحاولات منعهم من الغناء بعد أن أوصدت أمامهم فرص العمل كذلك امتهانهم مهنًا أدنى من تأهيلهم الأكاديمي.

كما تكشف المسرحية فوضى في الحقل الصحي والأخطاء الناتجة من غياب الرقابة في المستشفيات، والضعف الإداري، وكل تهديد يلحق بالإنسان نتيجة الإهمال والفساد.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من 19 يوليو وحتى 2 اغسطس القادم.