أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلا عن سلطات مطار أبو ظبي، بوقوع حادثة بالمطار تسببت به مركبة لنقل الإمدادات، وأضافت السلطات أن الحادثة لم تؤثر على حركة السير.