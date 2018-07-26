شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "طاهر 57" الذي نفذته إحدى وحدات المشاة الميكانيكي بالمنطقة الشمالية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض القرارات للقوات المنفذة وتحقيق المهام المخططة، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والقوات المنفذة للتدريب في إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، وأثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية مكنتها من تنفيذ جميع المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.

والتقى فريد، عددًا من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وألقى خلال اللقاء قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة يملؤهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والتفاني في تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين وحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصري العظيم.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا أن التدريب هو إحدى الركائز الأساسية لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف، ليصبح الفرد المقاتل قادرًا على استخدام السلاح والمعدة بقدرة وكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن أسمى معاني التضحية للإنسان هي تقديم روحه فداء لوطنه دون انتظار أى مقابل.

كما أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى تنفيذ كافة الأنشطة والمهام المسندة إليهم، ومجابهة التحديات التي تستهدف أمن مصر القومي على جميع الاتجاهات الإستراتيجية خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"، مشدداً على أن القوات المسلحة تخوض حرباً شرسة لإقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، وإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن وإستقرار البلاد.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.