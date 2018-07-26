قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إن وجود سلبيات في الشارع المصري ليس مبررًا للأعمال الفنية التي تتناول البلطجة بشكل فج، واصفًة ذلك بـ"البذاءة".

وأضافت "عبدالحميد"، خلال استضافتها في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن الأعمال الدرامية في الماضي كانت تناقش المشكلات والقضايا التي تمس الوطن، مثل المسلسلات التي تناولت قضية الانفتاح الاقتصادي بعد حرب أكتوبر 73.

وأكدت الفنانة، أن الأعمال التي تتناول البلطجة وتجارة المخدرات تدخل ضمن إطار مؤامرة مخطط لها، لافتة إلى أن الانفتاح الاقتصادي لعب دورًا في ذلك، لأنه ساهم في الاهتمام بجني الأموال بدلًا من قيمة الأعمال الفنية على حد قولها.