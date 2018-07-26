قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركة صينية تصنع المادة الخام الخاصة بأدوية ضغط الدم أخطأت في تصنيعها ما تسبب في سرطنتها، مؤكدا أن الوكالة الأوروبية للأدوية أخطرت الدول التي تستورد هذه المادة من الصين.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دريم"، على قناة "دريم"، أن شركات التوزيع تتعاون مع نقابة الصيادلة لسحب هذه الأدوية من السوق، موضحًا أن النقابة وزعت نشرات بذلك على الصيادلة، وسترسل لكل صيدلية أرقام التشغيلات الخاصة بالأدوية التي يوجد بها مواد مسرطنة لسحبها من السوق.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لم تتعامل بشكل جيد في أزمة وجود أدوية مسرطنة داخل الأسواق، وتعاملت بنوع من التراخي، مؤكدًا أن الدواء لم يأتي مصر فقط، بل وصل لألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.