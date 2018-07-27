اجتماع للبت في أحقية صرف أجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

عقد الأحمدي الوكيل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، اجتماع مع لجنة البت في مدى أحقية المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الأجهزة التعويضية والدرجات البخارية المجهزة وتحديد قيمة المساهمة واعتماد المبالغ المطلوبة والمشكلة بقرار رقم 302 لسنة 2006 برئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الاجتماع ليلى عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، والمحاسب علاء الدين محمد، مدير صندوق الخدمات بالمحافظة، والدكتور السيد فراج، ممثل عن المجالس الطبية، والمهندس محمود أشرف أمين صندوق جمعية رسالة .

وتضم في عضويتها كلا من: مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن، وطبيب من المجال الطبية، وممثل عن صندوق الخدمات بالمحافظة، وممثل عن إحدى الجمعيات الأهلية النشطة، وممثل عن رجال الأعمال.