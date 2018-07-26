أطلقت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم، عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح قوله، إن "قوات الجيش اليمني أطلقت عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، بدأت فجر اليوم من منطقة الهجفة وتمكنت القوات من تحرير منطقة شركة بن عرب، وجبل الدير، وسيلة الوهبية، وكذا تحرير معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل، وصولاً إلى مفرق عفار".

وأضاف بحيبح أن مساحة المناطق التي تم تحريرها تقدر بنحو 40 كيلو متراً، ولم يتبق أمام أبطال الجيش سوى 18 كم للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي الذي يقطع خطوط الإمداد عن المليشيات في مناطق متعددة بما فيها مدينة البيضاء".

وأكد أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منها مقتل ما يقارب 25 عنصرًا من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، إضافة إلى استعادة عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.