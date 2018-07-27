كشف الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم الزراعة، طريقة تصفية الوزارة للكلاب الضالة.

وقال خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري: "إحنا بنشتغل طبقًا للقانون وبننفذ قرارات، منقدرش نخالفها".

وأوضح أن الوزارة لا تتحرك إلا بعد تلقي بلاغات من المواطنين، لافتًا إلى أنه تم رفع قضايا على الخدمات العامة للهيئة البيطرية للمطالبة بدفع تعويضات عن أطفال قُتلوا نتيجة اعتداء الكلاب الضالة عليهم، حيث دفعت مبالغ مالية تقدر بـ120 و150 ألف جنيه للحالة الواحدة.

وعن طريقة تصفية الكلاب الضالة، قال متحدث الزراعة: "بناءً على الشكاوى والبلاغات بنروح نقضي على الكلاب في أماكن تجمعها، بنحط طعم في لحمة أو أي حاجة بحيث إن الكلب يتناولها ويموت، وده طبقًا للقانون".