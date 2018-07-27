قرر المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، صرف جميع المعاشات في موعدها مع إعطاء مهلة شهر لتحديث البيانات.

وأعلنت النقابة في بيان سابق لها عن وقف صرف المعاشات لمن لم يحدث بياناته لحين تحديث الأعضاء المستحقين بياناتهم.

ونص بيان النقابة الخاص بصرف المعاش ومنح مهلة لمدة شهر لتحديث البيانات على الآتي:

"السادة الزملاء المهندسين مستحقي معاشات (الأسر - سن الستين - أقل من الستين) تقرر صرف جميع المعاشات في موعدها، وإعطاء مهلة اعتبارا من 1/8/2018 لمدة شهر لتحديث البيانات وإلا سنضطر آسفين إيقاف المعاش اعتبارا من 1/9/2018 لمن لم يحدث البيانات الخاصة به".