قالت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان والبيئة، إن منظمات الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الزراعة والغذاء، أقرت استراتيجية 2030 لإفريقيا وآسيا والتي تعتمد على تطعيم الكلاب، موضحةً أن تكاليفها المادية على الدولة ليست كبيرة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، أن أجهزة الدولة مطالبة بالتكاتف لتنفيذ هذه الاستراتيجية بصفة مستدامة.

وتابعت: "مفيش سعار في الكلاب في مصر، وده مجرد إشاعات لا تعتمد على تحاليل معملية معتمدة، واللي ظهر في بيانات رسمية في عام "2017" 4 بقرات وإن سبب العقر غير معروف".