محافظ الوادي الجديد يخصص 3 أيام أسبوعيا لحل مشكلات المواطنين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، عن عقد لقاءات للمواطنين أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، لحل مشكلات المواطنين.

وقال عبدالمنعم يونس مدير العلاقات العامة بديوان عام محافظة الوادي الجديد، إنه سيعقد هذه اللقاءات بمكتب سكرتير عام المحافظة المساعد، بالديوان العام للمحافظة بمدينة الخارجة، ويجري تحويل الطلبات والتظلمات إلى جهات الاختصاص، أما المشكلات والطلبات الجماعية التي تحتاج إلى تدخل المحافظ فستعرض عليه، للنظر فيها والتوجيه بما يتبع بشأنها.

وأضاف عبدالمنعم أن المحافظة تهيب بالمواطنين ممن لديهم شكاوى أو طلبات أو تظلمات أو اقتراحاتها من شأنها تطوير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، التوجه خلال الأيام المحددة، وأن هذه اللقاءات بخلاف ما يعقده المحافظ بالمساجد والقاعات المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى استغلال التجمعات خلال الاحتفالات والندوات والمؤتمرات، لعرض وطرح شكاوى المواطنين ومطالبهم ولقاء أسبوعي بالمراكز للمواطنين بحضور رؤساء المراكز.