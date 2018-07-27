موظف CIB: قدمت استقالتي قبل أسبوع.. "لو سرقت كنت عيشت سلطان زماني"

قال ياسر عبدالمحسن مصباح، موظف بنك CIB المتهم بالتلاعب في حسابات العملاء، إنه عاد إلى مصر ليبرر سوء التفاهم الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه كان مرتبطا ببيزنس مع العميل الذي قدم البلاغ، لكن حدث بينهما خلاف.

وتابع: "لو كنت عملت كل اللي اتقال، كان زماني عايش سلطان زماني، ما أنا معايا 180 مليون جنيه".

وأردف أن البيزنس الخاص به تضرر بشكل كبير، حيث أُغلقت شركته بعد الأزمة.

وأوضح: "قدمت استقالتي من البنك قبل أسبوع دون أن يجبرني أحد ولا أعلم إذا ما قُبلت أم لا".