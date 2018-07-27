"التضامن": استجبنا لاستغاثة سيدة رماها زوجها بالماء المغلي

قال الدكتور محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن استجابت لاستغاثة سيدة تُدعى نجلاء فتحي موجودة في محافظة الإسكندرية، واشتكت من تكرار اعتداءات زوجها عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنها كانت تقيم في القاهرة وهربت إلى الإسكندرية بسبب اعتداء زوجها عليها حيث رماها بالماء الساخن.

وتابع أنها متواجدة الآن في إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة، مؤكدًا على أن أولادها في حالة صحية جيدة.

وأردف أنه سيتم إجراء دراسة حالة لمعرفة أسباب الأزمة، مشددًا على أن تحريك دعوى قضائية ضد الزوج إذا ما كان هناك أسبابًا جنائية.