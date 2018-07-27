لقي تاجر ماشية مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر تصادم بين سيارة نقل ولودر متوقف على جانب طريق "سوهاج– أسيوط" الزراعي، دائرة مركز طما شمال سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما بوجود مصادمة بالطريق الزراعي "سوهاج- أسيوط" دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 52328 نقل أسيوط قيادة (عبدالخالق إبراهيم أيوب- 40 عاما- سائق) ويقيم بدائرة مركز صدفا بأسيوط، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ"لودر" تابع للشركة المصرية للمقاولات، متوقف على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة (ياسر باسم خيري شاكر- 21 عاما- تاجر ماشية) ويقيم دائرة بمركز صدفا بأسيوط من مستقلي السيارة، وإصابة كلاً من قائد السيارة، (أدهم خيري شاكر جرجس- 21 عاما- تاجر ماشية)، يقيمان بذات الناحية بكسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طما المركزي وسوهاج العام.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11005 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.