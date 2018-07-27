حذرت مديرية الأوقاف بأسيوط، الأئمة والدعاة وقيادات الدعوة بالمديرية، بعدم إطلاق لقب "دكتور" على أي منهم، إلا إذا كان على درجته العلمية المؤهلة لذلك "العالمية- الدكتوراه".

ونشرت المديرية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جاء فيه: "بناء على تعليمات السيد صاحب الفضيلة الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ينبه مشدداً على جميع السادة الأئمة والدعاة وقيادات الدعوة بالمديرية بعدم إطلاق لقب (دكتور) على أىٍ منهم إلا إذا كان حاصلاً على درجته العلمية المؤهلة لذلك (العالمية- الدكتوراه)، حيث ظهر في الآونة الأخيرة من يخرجون علينا بإطلاق هذا اللقب العلمي دون الحصول على درجته العلمية، ما يعد تضليلاً وتزويرا لا يليق على الإطلاق".

وتابع البيان: "قرر فضيلته اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف للتعليمات سواء أكان مطلقا لهذا اللقب العلمى على نفسه من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال أي وسيلة إعلامية على غير الحقيقة".

وأضاف: "يهيب وكيل الوزارة بالجميع الالتزام الكامل باللقب والوظيفة الأصلية، سواء أكان إماما وخطيبا ومدرسا أم مفتشا للدعوة، أم رئيسا لقسم أم مدير إدارة أم مدير دعوة، وذلك حتى نكون قدوة لغيرنا إن شاء الله تعالى".

فيما تباينت آراء النشطاء ورواد الصفحة حول القرار، وقال الشيخ نتعي الأزهري: "والله كده صح الواحد يروح يعمل دبلومة يفشل ويقولك دكتور فلان"، ووافقه في الرأي مصطفى محروس، قائلا: "ربنا يكلل سعي فضيلتكم بالنجاح".