أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 35 بطريق "مطروح- إسكندرية".

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 35 طريق "مطروح- إسكندرية" أمام الوحدة المحلية لقرية الزيات وسقوط مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وهم (محمد محمد يوسف- 31 سنة) مصاب باشتباه كسر في اليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقه في الجسم، و(ندى عبدالرحيم أحمد- 15 سنة) مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، و(يامن محمد محمد- 4 سنوات) مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح فى الفم، و(آية جمال ثابت- 23 سنة) مصابة باشتباه كسر فى اليد اليمنى واشتباه كسر فى العمود الفقري، و(أحمد محمد أحمد) مصاب بجرح قطعى طوله حوالي 5 سم فى فروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، و(محمد أحمد عبدالغفار- 33 سنة) مصاب بكدمات وسحجات متفرقه في الجسم، و(سلمى حنفي محمود- 62 سنة) مصاب باشتباه كسر في الفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الإرتجاج، و(شفيقة إبراهيم محمود- 63 سنة) مصابة باشتباه كسر فى العمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقه فى الجسم، و(دنيا ثابت محمود- 18 سنة) مصابة بكدمة شديدة في الظهر، وتبين أن جميع الحالات من محافظة الإسكندريه، وجارى إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.