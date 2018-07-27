شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، حملة مكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية، وتجار المخدرات، من ضبط 22 قطعة سلاح أبيض وناري، و3 مسجلين خطر، و12 عنصرا إجراميا، و13 متهما هاربا وله كارت معلومات، وتنفيذ 3438 حكما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بشن حملة امنية مكبرة اسفرت عن ضبط 22 قطعة سلاح أبيض وناري، و3 مسجلين خطر، و12 عنصر إجرامي، و13 متهما هاربا وله كارت معلومات.

وتنفيذ 3438 حكما بواقع 1253 حكم حبس جزئي ومستأنف، و2115 حكم غرامة، و64 حكم مخالفات، و6 أحكام جنائية، حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.