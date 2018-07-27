شكر اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية، اللواء خالد فوده محافظ الإقليم، على ما بذله من مجهود كبير مع الجامعات الخاصة للحصول على منح دراسية للمتفوقين من أبناء المحافظة، سواء مجانية أو بنسب خصم.

وقال إن إجمالي عدد المنح المقدمة لأبناء محافظة جنوب سيناء من المتفوقين في الثانوية العامة، بلغ نحو 56 منحة دراسية مقدمة من جامعات خاصة، وهو أكبر عدد يتم منحه لمحافظة جنوب سيناء في تاريخها.

وأكد أن المنح موزعة كالتالي "15 منحة بجامعة سيناء، و15 بجامعة الشروق، و10 منح بالجامعة البريطانية، ومنحتين بالجامعة الألمانية شاملة إقامة وإعاشة ومصروف لأوائل المحافظة فقط، ومنحتين بجامعة حورس لمن تخطى مجموعة 96%، بالإضافة إلى 10 منح من جامعة حورس بنسب خصم تراوحت بين 10 إلى 40% حسب المجموع الكلي للطالب، و2 من الأكاديمية البحرية بنسبة خصم حسب المجموع والكلية".