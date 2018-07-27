قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، خلال اجتماعه التنفيذي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، إن هناك نهضة تنموية كبيرة في مجال مياه الشرب تشهدها مدن وقرى شمال سيناء.

وأضاف أنه تم إنشاء 3 محطات تحلية لمياه الشرب في العريش، تستطيع تغذية جميع المناطق بمياه الشرب الصالحة تماما، بكمية ضخ طوال الـ24 ساعة، وجرى إنشاء 4 محطات غرب وجنوب الشيخ زويد، بقرى الخروبة والشلاق وأبو طويلة والعكور، بالإضافة إلى إجراء توسعة لمحطة التحلية بقرية السكادرة بساحل بحر الشيخ زويد، وأخيرا تم الانتهاء وتوسعة محطة أبو شنار بمدينة رفح.

وأوضح المحافظ أن المحطات جميعها ستكون جاهزة بشكل تام خلال شهور قليلة، وأن عملية الضخ التجريبي التي تجرى في القرى أثبتت أن محطات التحلية أنهت حالة العطش الموجودة بالقرى والمدن سواء في العريش أو الشيخ زويد ورفح.

وتابع المحافظ أن تكلفة إنشاء روافع صرف صحي ومعالجة قدرت بنحو 222 مليون جنيه، جرى تخصيصها في العريش، وجاري اختيار موقع للروافع بمدينة الشيخ زويد لتنفيذ مشروع الصرف الصحي، ورصد ميزانية له بتلك المناطق، بعد الانتهاء من رصد الجدوى والمعاينات التي يجريها قسم الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد.

وعن تكلفة الاستراحات المدرسية بمناطق وسط سيناء، أكد المحافظ أن النظام الجديد الذي تم اتباعه في مدارس الوسط هو بناء الاستراحات داخل المدارس، لإنهاء معاناة المدرسين الذين يأتون من مسافة 160 كم وأكثر كل يوم ذهابا وعودة، لتكون تكلفة الاستراحات فقد 72 مليون جنيه، وأيضا بناء 7 معاهد أزهرية بتكلفة 120 مليون جنيه.