أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي.

تلقى اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة الطريق الإقليمي بالكيلو 5 طريق الضبعة المتجة إلى القاهرة وسقوط مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي وهم محمد أحمد عبدالفتاح 15 سنة من الغربية، فاروق إبراهيم فاروق 15 سنة من الغربية، فاطمة محمود خضير 31 سنة من القاهرة، أحمد محمد عبدالفتاح 10 سنوات من الغربية، جنا محمد عبدالفتاح 4 سنوات من الغربية، محمد عبدالفتاح شوقي 36 سنة من القليوبية، شوقي أحمد عبدالفتاح 17 سنة من الغربية، وجاري تقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بالمستشفى.