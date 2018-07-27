اتهم قرويون غاضبون، الجمعة، سلطات لاوس، بالتقليل من حصيلة ضحايا انهيار سد كهرمائي في اليوم الرابع من عمليات البحث، للعثور على عشرات المفقودين.

وتقول السلطات إن عدد ضحايا الحادث بلغ 29 قتيلا، مع أنها كانت أعلنت قبلا، عبر وكالة الأنباء الرسمية عن "مئات المفقودين" إثر انهيار سد "شي- نامنوي".

لكن بالنظر إلى تدفق مليارات الأطنان من المياه، منذ مساء الإثنين، على هذه المنطقة المعزولة في جنوب لاوس، والتي غمرت قرى حتى في كمبوديا المجاورة، حيث تم إجلاء آلاف الاشخاص، فإن الشكوك حول صحة الحصيلة المعلنة تتزايد.

وقال أحد السكان طالبا عدم كشف هويته: "من غير الممكن أن تكون الحصيلة 27 قتيلا فقط، هناك على الأقل مئة ضحية، ففي قريتنا (قرية ماي) لوحدها هناك الكثير من المفقودين منذ الفيضان، هل تبخروا؟".

وحاول فريق من "فرانس برس" الوصول إلى قرية ماي، لكن طلبه رفض، الجمعة، ولا يسمح الا للعسكريين بدخول المنطقة.