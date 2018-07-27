قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عمليات القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات تسير بوتيرة عالية، مؤكدة أنه سيتم القضاء على هذه القوائم خلال 6 شهور.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، معهد الرمد التذكاري؛ للاطمئنان على مرضى قوائم الانتظار، والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات لها، أن المعهد على استعداد لاستقبال كافة حالات قوائم الانتظار في مجال العيون، والقضاء على تلك القوائم خلال شهرين.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم الاستعانة ب"تسعيرة خدمات التأمين الصحي الجديد" في منظومة القضاء على قوائم الانتظار.

وأشادت وزيرة الصحة بتكاتف أجهزة الدولة والمجتمع المدني لإنهاء قوائم الانتظار، قائلة: "اشكر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمساعدتهما في إنهاء قوائم الانتظار، وكذلك مستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات خاصة تعمل جميعا لإنهاء هذه القوائم".