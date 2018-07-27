نعت الفنانة آيتن عامر، اليوم، الفنانة هياتم، والتي توفيت منذ قليل داخل أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت آيتن، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،" اللهم ارحمها رحمة واسعة واغفر لها".