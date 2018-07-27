قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة الذي يشهد احتجاجات في إطار "مسيرات العودة"، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي "استشهاد غازي محمد أبو مصطفى (43 عام) متاثرا بجراحه الذي اصيب بها بالراس برصاص الاحتلال شرق خان يونس".

وأشارت الوزارة في بيان آخر إلى "إصابة 45 شخصًا بجروح مختلفة على حدود قطاع غزة بينهم ثلاثة مسعفين".

تظاهر آلاف الفلسطينيين الجمعة في المنطقة الحدودية شرق قطاع حيث أشعل بعض الشبان إطارات السيارات بينما رشق آخرون الجنود بالحجارة.

وفي المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".