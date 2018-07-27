قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة خسوف القمر هذا العام غريبة بعض الشيء، لأن الخسوف سيستمر لـ6 ساعات، وهذا لم يحدث منذ 100 عام، موضحا أن الخسوف سيبدأ في تمام الساعة السابعة والربع مساء، ولكن لن يكون مرئيًا بالعين المجردة.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن في الساعة الثامنة والنصف تقريبا، سيبدأ الخسوف الجزئي سيكون ظاهرا ويمكن رؤيته بالعين المجردة، وعلى التاسعة والنصف سيحدث الخسوف الكلي، وعلى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل سينتهي الخسوف الكلي تماما.