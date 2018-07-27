اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقش الجانبان القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

علاوة على ذلك، سيجتمع رئيس مجلس الوزراء مع زعماء الأحزاب السياسية المختلفة المقيمين في أمريكا الشمالية، حسبما أضاف مكتب رئيس الوزراء، وحضر رئيس الوزراء المحطة الأولى لحفل توحيد الكنيسة والمصالحة الأرثوذكسية الإثيوبية في واشنطن العاصمة، وفقا لما ذكره مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي.

وسيلتقي رئيس الوزراء مع المغتربين الأثيوبيين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس ومينيسوتا، وسيعقد الاجتماع تحت شعار "هدم الحواجز وبناء الجسور.