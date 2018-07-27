خاطبت الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، للتعهد بسداد رسوم ومصروفات الشهادة المهنية الجديدة للأطباء "البورد المصري"، وذلك للأطباء التابعين للهيئة.

وقالت الدكتورة فاتن عمارة، رئيس "الإدارة"، في خطابها لـ"سليمان": "نحيط سيادتكم علماً بأن الهيئة المصرية العامة للتأمين الصحي تتعهد بسداد رسوم ومصروفات البورد المصري لجميع السادة الأطباء المقبولين والوارد خطابات إخلاء طرف لهم من سيادتكم، وذلك بموجب مطالبة مجمعة من هيئة التدريب الإلزامي سنوياً طبقاً للقرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018، وذلك أسوة بأطباء وزارة الصحة".

وطالبت "عمارة"، رئيس الهيئة بإخطار "التأمين الصحي" برقم الدفع الإلكتروني الخاص بـ"هيئة التدريب الإلزامي".