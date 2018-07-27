دعت روسيا وسائل الإعلام العالمية إلى الامتناع عن مزاعم بشأن اتفاقات سرية نجمت عن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم، ردا على نشر صحيفة Gazeta Express في إقليم كوسوفو خبرا نقل عن "مصادر دبلوماسية"، أن ترامب وافق، أثناء محادثاته مع بوتين في هلسنكي، على مقترحات تقتضي اعتراف بلجراد باستقلال كوسوفو في حال إعادة المناطق الشمالية من الإقليم حيث يقطن الصرب، إلى الدولة الصربية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت الخارجية بهذا الخصوص أن الحديث يدور عن "معلومات مضللة، شأنها شأن غيرها من الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام مؤخرا حول وجود اتفاقات خاصة تم التوصل إليها في هلسنكي"، وأشار البيان إلى أن "جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي لكوسوفو يجب التعامل معها على أساس قرار 1244 لمجلس الأمن الدولي، وهذا هو السياق الذي وافقت فيه بلجراد وبريشتينا على حوار مباشر فيما بينهما بتوسط الاتحاد الأوروبي".

وشددت الوزارة على أن روسيا تدعم هذه العملية التفاوضية بشكل متواصل وتصر على تطبيق جميع الاتفاقات التي تم التوصل عليها في إطارها، ولن تسعى أبدا إلى مناقشة هذه القضية وراء ظهر الطرفين"، وختم بيان الخارجية الروسية قائلا: "نناشد المجتمع الإعلامي الامتناع عن ادعاءات حول وجود أي اتفاقات سرية بين موسكو وواشنطن. لا ينبغي اللعب على وتر التوجه الخطير للغاية الرامي إلى زعزعة العلاقات الروسية الأمريكية، التي يعتمد الأمن الدولي على حالها إلى حد كبير، أو تصعيد التوتر في منطقة شديدة التعقيد كمنطقة البلقان".