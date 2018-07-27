قضى شخص ثان خلال مكافحة حريق نشب قرب مدينة ريدينج في غابة في شمال كاليفورنيا، بحسب ما أعلن اليوم متحدث باسم أجهزة الإطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأعلن المصدر "قضى رجلا اطفاء في الحريق. بعد ظهر أمس (الخميس) قضى شخص، خلال قيادته جرافة كما قضى إطفائي في مدينة ريدينج مساء"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات أعلنت قبل بضع ساعات وفاة سائق الجرافة، مضيفة أن الحريق عبر مجرى للمياه واجتاح غرب ريدينج التي يبلغ عدد سكانها 90 ألفا.

من جهته قال سكوت ماكلين المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق "النار تتمدد بسرعة ما يدفع قوات الأمن إلى إجراء عمليات إجلاء بأسرع ما يمكن. هناك جرحى بين المدنيين والاطفائيين".

وفي حصيلة للأضرار أعلنت صباح الجمعة، أتى الحريق الذي اندلع الاثنين على مساحة 18 ألف هكتار وسوى 65 مبنى أرضا كما ألحق أضرارا بـ65 مبنى.

وتهدد النيران نحو 500 مبنى علما أنه لم يتم احتواء الحريق إلا بنسبة 3%.

وأعلنت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا على موقعها الإلكتروني "مساء تأجج الحريق"، موضحة أن تمدد الحريق بشكل كبير و"الأوضاع الصعبة التي تسببها الرياح" أدت إلى "إبطاء" جهود أكثر من 1700 عامل إطفاء يحاولون إخماده.

وتابع الجهاز "من المتوقع استمرار الجو الحار والجاف طوال نهاية الاسبوع ويتوقع ان تبلغ الحرارة 37 درجة مئوية".

تعرضت كاليفورنيا لحرائق كبيرة في أكتوبر 2017 وتواجه منذ ديسمبر حريق "توماس" أحد أكثر الحرائق تدميرا في تاريخها.