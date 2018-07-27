قال أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة، حامل ختم القبر المقدس، إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين من قبل قوات الاحتلال يعتبر عدوان إرهابي على المسلمين ومقدساتهم، وهو أيضا انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى المبارك وما يمثله للمسلمين.

وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "ما حدث ظهر اليوم، وما يحصل للأقصى الشريف إنما يظهر مع الأسف الشديد الهوان العربي والإسلامي بحق المسجد الأقصى المبارك والذي يصرخ ويطالبهم بتحمل المسؤولية والضغط على العدو بشتى الوسائل وبمطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، والتدخل السريع لمنع استمرارية الانتهاكات المتكررة والتي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى لتهويد المدينة المقدسة ووضع اليد على الأماكن المقدسة فيها وتفريغ المدينة من سكانها المرابطون.

وتابع الحسيني: "الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك هو فريضة، والرباط فيه فريضة، ومنع تدنيسه من قبل الصهاينة هو أيضا فريضة، ومن قلب المدينة المقدسة ندعو الشعوب العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

واختتم "ندعو القيادات الفلسطينية بكل تنوعاته وأطيافه السياسية إلى توحيد صفوفه واستعادة زمام المبادرة في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدسات وممتلكات فلسطين".